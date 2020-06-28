大聯盟開幕戰敲定了，將由衛冕軍華盛頓國民隊在主場迎戰紐約洋基隊，國民先發投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)對決首披洋基戰袍的寇爾(Gerrit Cole)。例行賽預計於下月24日(美國時間7月23日)開打。

寇爾去年還效力太空人，世界大賽首戰就是由他對上薛爾瑟，結果薛爾瑟獲勝。這次兩人再度對決是因為賽程重排，原本國民要對戰同屬國聯東區的大都會，洋基則是對戰美聯東區的金鶯。寇爾去年投出賽揚獎級身手，季外以9年3.24億美元剃鬍加入洋基，他的首秀頗受關注。

60場例行賽賽程尚未出爐，目前聯盟的防疫策略是增加「跨聯盟」對戰，盡量避免「跨區」對戰，例如美聯東區的洋基就有機會對上國聯東區的費城人，費城人新教頭正是前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)。分屬美西、國西的太空人與道奇也有機會在例行賽對上。

(中時電子報)