【1】洽簽台美FTA 蕭美琴首務

蔡英文總統任命蕭美琴為台灣首位女性駐美代表，面對中美貿易大戰及疫情時代，對於未來的駐美工作，她說「從武器採購到國防安全、雙邊貿易、經濟產業鏈重整、科技安全、農業議題，都是要準備的重要課題」。不僅如此，「台美自由貿易協定（FTA）」一直是蔡英文的施政目標，黨政人士昨表示，未來新任駐美代表能否達成這項指標型任務，更備受關注。

【2】美頻出涉台法案 陸批金錢交易

美國今年3月通過《台北法案》後，現又有正在美國國會審議，包含重要涉台內容的《2021年國防授權法》可能即將於近期通過。大陸官媒27日就此指出，美國相關涉台法案充斥台灣金援黑影，美台相關合作是赤裸裸的金錢交換，為台灣民進黨當局分裂兩岸所服務，而非民主價值。

【3】踩台港紅線 陸揚言毀貿易協議

大陸全國人大常委會28日起在北京開會，很有可能通過港版「國安法」。在此前夕，美國國務卿蓬佩奧26日宣布，將對參與損害香港自治的現任及前任大陸官員，實施簽證限制。然而據美媒報導，陸方也已經暗示，若美方在台灣、香港等北京視為「禁區」的議題上施壓，可能會危及陸方按美陸第一階段貿易協議採購農產品。

【4】美一再伸手 北京籲停止霸凌

美國因應港版「國安法」立法等涉港問題，限制陸方官員簽證，大陸駐美大使館、外交部駐香港公署27日分別發表聲明，齊聲堅決反對美方此一「錯誤做法」，要求立即停止干預香港事務和大陸內政的霸凌行徑，否則必將採取堅定有力措施回擊，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

【5】在港揮舞中華民國國旗 可能觸法

大陸全國人大常委會28日至30日舉行，將審議並可望通過港版「國安法」，此次特別邀請多位香港人大代表列席。香港人大代表葉國謙昨指出，若港版「國安法」趕在七一前通過，屆時七一遊行中若有人揮舞美國、英國旗，甚至港獨旗幟，必定牴觸國安法；大陸涉港專家田飛龍認為，此判斷有一定道理，他還指出，在香港揮舞青天白日滿地紅的中華民國國旗，同樣算是勾結境外勢力，也可能觸法。

(中時電子報)