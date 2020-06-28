全新主打！「港湖胖虎」邀唱不斷 高嘉瑜檔期排到7月

被政壇耽誤的歌手，被封為「港湖胖虎」的民進黨立委高嘉瑜，在畢業季以一首隱形的翅膀技驚四方，隨後邀約不斷，就連社區活動都特別邀請她前來演唱。為此，高嘉瑜也特別準備了幾首全新主打歌，而仔細聽還會發現，在唱隱形的翅膀的時候，獨特的嘉瑜式嗓音竟然消失了。

「一剪寒梅，傲立雪中」，拿出全新主打歌曲《一剪梅》技驚在座長輩，有爺爺面如槁木，也有奶奶不失禮貌地微笑，國中畢業季後，港湖胖虎強勢回歸，再度找到自己走唱人生的全新舞台。

「我終於看到，所有夢想都開花，追逐的年輕，歌聲多嘹亮，我終於翱翔…」再度拿出招牌歌曲隱形的翅膀，原來從畢業季一鳴驚人後，高嘉瑜廣獲各方邀約，就連社區活動，長輩也指名就要來上兩首，巡迴演唱檔期排到七月，還有奶奶聽著聽著，音浪太強不晃會被撞到上，一個立地拔起，跳起雙人國標，但仔細聽高嘉瑜唱的字字，怎麼都站在音準上。

（圖／中天新聞畫面）

高嘉瑜：「越唱越好了啦，那很多人被媒體誤導認為說，我唱歌都破音走音，但是其實在現場聽的人，可以見證說現場聽真的超好聽。」

各地邀約不斷的巡迴演唱，竟然意外消滅獨特的嘉瑜式變調嗓音，唱回原曲，而高嘉瑜還透露，自己除了隱形的翅膀，還在多準備給長輩的一剪梅，以及像是自傳歌曲一般的非常女，甚至還為了配合節令，連燒肉粽也入歌單，不過這一唱新歌…。

「燒肉粽，燒肉粽，賣燒肉粽」，剛剛才誇下海口，一首燒肉粽，胖虎終究還是走音了，畢竟比起原版，嘉瑜粉們，就愛難以捉模的這一味。

(中時電子報)