【1】遊客出籠 拉拉山一度亮紅燈

端午4天連假即將結束，桃竹苗各大風景區都湧現爆量遊客，桃園拉拉山一度亮警示紅燈，六福村主題樂園27日更有1萬293人入園，創疫情以來最高峰。新竹市動物園、新竹漁港、苗栗南庄老街、三義勝興車站等，也都湧入大量遊客。不過記者觀察發現，遊客在未保持安全社交距離情況下，幾乎都未戴口罩。

【2】盤點農地使用 杜絕濫置

每隔幾個月，私人廢棄物堆置場就發生大火，垃圾山一旦燒起來，撲滅特別不容易，去年線西鄉連2處回收場燒得驚心動魄，讓人記憶猶新，事後追究是誰點燃了這把火，都已太遲，為何明明是農地，卻可堂而皇之、經年累月違反土地使用，更是問題的根本。

【3】阿嬤砸３億 古堡圓夢

60歲劉秀玉從15歲就在日月潭畔創業開藝品店，歷經日月潭船難重創生意、921地震藝品店夷為平地，5年前她在舊址動工打造日月潭皇后古堡飯店，耗資3億元，在完工之際，卻遇上新冠肺炎疫情衝擊，但她不氣餒，皇后古堡正式開幕迎賓，也迎來端午連假商機。

【4】文蛤殼變濁水溪定沙 一兼二顧

濁水溪揚塵治理有其難度，雲林縣環保局去年首次廢物利用文蛤殼作為定沙，取代鋪設稻草、碎石級配，抑制成效意外達到6、7成，且相容於河岸，縣長張麗善請求中央繼續補助鋪設，一兼二顧解決文蛤殼去化問題。

【5】楠西愛文王 青農江政豪奪冠

台南是全台生產芒果最多的縣市，其中又以楠西區產量最豐，種植芒果面積高達2000公頃；為推廣楠西區的芒果知名度，楠西區公所今年特別舉辦「愛文王芒果評鑑比賽」，青農江政豪獲得冠軍，碩大的愛文色香味俱全，甜度高達17度，台南市長黃偉哲期許透過各項活動，讓日本訂單、韓國訂單一直來。

(中時電子報)