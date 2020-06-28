一名網友在臉書PO出多張台南女童受傷照片，只見女童雙腳腳掌疑似嚴重燙傷，但卻疑似沒有送醫治療。原PO表示女童已被燙傷2周，家人卻不送她去醫院，氣得大罵：「是她自己燙的？還是被人燙的？出來給個交代！」家屬則對警方表示女童是自己燙傷的。

原PO昨（27日）深夜在臉書公開貼文，並截下一名葉姓男子照片，大罵：「出來！不然抓到，你應該會很好笑！燙到兩個禮拜，不送醫院！她自己燙的？還是被人燙的？出來給個交代！」從原PO貼的照片中看到女童腳掌的腳背敷著藥膏，但還是蓋不住已經泛黑的皮膚，尤其是腳指部分更已呈深黑色。

知情人士透露，女童生母林姓女子再婚二2或三次，生下女童之後也未婚再生了2個孩子，老三出生滿月就送給別人養，現在與葉男結婚再生了一個孩子，家庭狀況相當複雜。網友看到女童慘狀，忍不住紛紛留言表示「天啊好心疼」、「怎麼可以把小孩燙成這樣」、「她一定很痛很痛」、「看這種我會氣瘋」、「兩個父母都是變態狂」。

橘色的藥膏也蓋不住女童已經發黑的腳背皮膚。（圖／臉書）

醫護人員現場替女童緊急處置，敷上藥高、蓋上貼布。（圖／臉書）

據《東森新聞》報導，女童經網友爆料後已被送到台南奇美醫院治療，目前有阿嬤陪在身邊；照片中的橘色藥膏、膠布則是護理人員在現場的初步處理。台南永康分局表示接獲家庭糾紛報案，到場發現是女童的父親和岳母吵架，也發現女童腳部燙傷，但家屬稱女童是半個月前自己用熱水把腳燙傷，有帶去看醫生。

不過有網友私訊女童生母，她卻冷回網友「我沒必要跟你解釋吧！你是小孩的…？」還反問對方「看不下去」的點是什麼，並解釋「有媽媽會想看到自己小孩這樣？」網友則大罵「妳說洗澡燙傷，怎麼顧小孩的顧成這樣？」但許多網友回文表示洗澡水的溫度再燙，也不可能把腳燙到變黑色。

女童現已被送到台南奇美醫院，目前住院治療中。 （圖／臉書）

報導指出，警方已主動介入調查此案，也已經通報台南市社會局、相關單位，將查明女童燙傷的真正原因，以及是有有違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

網友PO出女童父母臉書截圖。（合成圖／臉書）

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(中時電子報)