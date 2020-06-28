1輛自小客車27日深夜在台東市人工湖旁堤防道路起火燃燒，警消緊急拉水線滅火，赫見兩具 焦屍，肇事原因仍待警方調查釐清。

台東縣消防局27日晚間11點12分獲報，台東市人工湖旁堤防道路往台東大橋方向有轎車起火，立即派遣人車趕往現場，猛烈火勢將整輛車燒得猶如廢鐵，駕駛及另名車上乘客不及逃生，被燒得焦黑，明顯死亡。

由於2死者身分及性別及車牌，已經無法辨識，全案由台東警分局接手偵辦中。

(中時 )