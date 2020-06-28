台東暗夜火燒車 赫見2具焦屍 08:062020/06/28 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市活水湖旁發生火燒車，2人明顯死亡。（翻攝畫面／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛自小客車27日深夜在台東市人工湖旁堤防道路起火燃燒，警消緊急拉水線滅火，赫見兩具 焦屍，肇事原因仍待警方調查釐清。 台東縣消防局27日晚間11點12分獲報，台東市人工湖旁堤防道路往台東大橋方向有轎車起火，立即派遣人車趕往現場，猛烈火勢將整輛車燒得猶如廢鐵，駕駛及另名車上乘客不及逃生，被燒得焦黑，明顯死亡。 由於2死者身分及性別及車牌，已經無法辨識，全案由台東警分局接手偵辦中。 (中時 ) #道路 #台東市 #堤防 #人工湖 #台東 也許您會感興趣 社會熱門新聞 慘！男花738萬買藍寶堅尼 「交車20分鐘」就撞爛 - 社會 寮國小隻馬太厲害 台男「上馬」無人撐過3分鐘 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 金門831重現萬華 外籍女不脫衣「直接進入」3分鐘解決1男客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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