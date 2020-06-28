大家還記得民眾黨的漂亮寶貝蔡宜芳嗎？儘管參選失利但也累積不少人氣，不過在今年3月爆發緋聞後，蔡宜芳就神隱至今。根據了解，她現在專心回學校攻讀學位，而現在隨著之前錄製的節目播出，大改造畫面也曝光，從政壇小清新變成性感寫真主角，不只主持人吳宗憲都忍不住大讚，民眾看了也直呼可以出道了。

一頭個性短髮，專業電人眼神，配上姣好身材，鏡頭前架式十足。民眾：「是民眾黨那個嗎？」「如果有才藝表演的話，我覺得應該可以（出道）上一些節目之類，她是誰啊？」

不說不知道，一說嚇一跳，原來她就是參選失利，被稱為美女刺客的蔡宜芳，在緋聞爆發後就神隱至今，如今卸下螢光幕前的最後一幕曝光了。

一出場全場陣陣驚呼，上改造節目，從清新形象變成性感辣妹，路線大轉變驚豔眾人，連主持人憲哥都忍不住大讚。吳宗憲：「今天才知道你的身材非常曼妙，身材超好的，你身材是已經屬於那種寫真集女星（程度）」。

被選入政壇前10大正妹，更被稱「南部最美」不是沒原因，從電眼、好皮膚到身材，比一比還真的跟知名藝人楊丞琳有幾分相似。吳宗憲：「下次立委參選就用這張。」LULU：「然後你就這樣，譬如說二號蔡宜芳。」

當年因為一張國旗爆乳照，翻紅成了國旗妹，儘管在爆出緋聞後，已經淡出政壇，回到學校專攻博士學位，但隨著錄影畫面曝光，，民眾黨的漂亮寶貝又被選民想起。

蔡宜芳以國旗裝爆紅。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）

(中時電子報)