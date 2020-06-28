高以翔去年11月在大陸參加真人秀《追我吧》，不幸昏倒後離世，享年35歲，高以翔生前論及婚嫁的女友Bella，堅強面對摯愛驟逝，讓人心疼，而Bella近日則罕見發長文，以自身經歷寫下：「請你們記得，那些離開我們的人，化為陽光、風、雨、沙，一切萬物皆是他們，因為他們一直在我們的心上從未離開。」

3年前的6月28日是高以翔和Bella首次一起飛往歐洲的日子，Bella在Instagram限時動態分享3年前的合照，並寫下：「思念可以用很美好的方式，思念可以用祝福的方式，踏實的生活就是最好的祝福，不只是要給你看，也要給其他愛你的人看，我會一直保持這顆心。」

Bella發長文訴心境。（圖／取材自bella_navy4life Instagram）

同時，Bella也透露，常收到網友訴苦的私訊，而她也以自身經歷寫下：「請你們記得，那些離開我們的人，化為陽光、風、雨、沙，一切萬物皆是他們，因為他們一直在我們的心上從未離開。」

談到逆境，Bella建議網友把轉念思考「所有的所謂不順，只是一個人生給你的突襲，那些惡言相向的人，和你起衝突的朋友，和這個宇宙、萬物、我們皆是一體」，Bella認為，要理解負面情緒來自哪裡，並祝福甚至引導他們。

(中時電子報)