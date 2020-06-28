「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)當年被稱為「地表最惡男子」，但是身為非裔美國人，他其實也害怕警察。泰森曾在電視節目述說當年的荒唐事，那是在2006年底，他才40歲的時候，他持毒駕車差點撞上警車。

泰森開著BMW從一家夜店出來，他因為嗑藥神智不清，差點撞上一旁的巡邏車。心虛的泰森想要逃走，最後被警車攔下來，「他們要開槍打我！」泰森被抓下車之前急忙抹掉儀表板上的白色粉末。

換成普通的黑人可能會挨子彈或吃點苦頭，警察對泰森算是很客氣：「麥克，我們本來想放過你的，但你怎麼直接朝我們撞過來！」警察在車上搜出兩包古柯鹼，抓他去看守所。隔年泰森出庭認罪，坦承自己染上毒癮。

其實這件事反而救了他，泰森回憶說：「還好我因此開始戒毒，不然我早就沒命了。」他戒毒之後改用合法大麻，近年經營大麻事業有成，不僅清償了債務，還逐漸賺回當年失去的財富。

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

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(中時電子報)