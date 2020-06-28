新冠肺炎疫情至今仍在全球延燒，全球累計確診人數已超過1000萬例，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）被歐盟（European Union，簡稱EU）痛批防疫失當。不過譚德塞認為歐盟應該要採取嚴厲的防疫措施，從這次疫情中吸取教訓，並表示醫療支出不是成本，而是「投資」。

（圖／worldometers）

據奧地利媒體《信使報》報導，譚德塞25日曾表示世衛非常重視歐盟的領導地位，歐洲大部份議員議員也強調世衛組織在抗疫上具有重要性，不過卻有議員質疑世衛對待大陸的立場，直言已對世衛失去信心。譚德塞對此回應：「我們不能批評大陸太晚採取行動。」

譚德塞讚賞今年1月大陸湖北對新冠肺炎病患的處置，並說：「非常強！」認為大陸在辨識病毒一事上創下最短時間記錄，且立馬向全世界分享結果。譚德塞同時督促歐盟會員國應該要採取嚴厲的防疫措施，「必須隔離每位確診患者，找出接觸者再隔離他們。」、「最終的醫療支出不是成本，而是投資。」

譚德塞放眼未來，認為全世界都應該要從這次的疫情中吸取教訓，為未來可能爆發的疾病做好準備，並質疑人類的生活方式，以對氣候變化採取有效行動。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)