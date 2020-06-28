又到了升學求職旺季，新鮮人心情難免緊張、焦慮，進而無法控制地拔除頭髮、眉毛等部位毛髮，造成頭部不規則禿髮，影響社交與日常生活。醫師提醒，拔毛症好發率約為1%，對人生正要起步的年輕人而言，拔毛症並非罕見的行為問題，及早尋求專業協助，透過行為治療盡早找回身體主控權。

臺北醫學大學附設醫院精神科主治醫師蔡尚穎表示，拔毛症是以拔除身體毛髮為主的行為疾患，好發於12～14歲以後，女性居多，主要症狀為拔頭髮、眉毛；按照美國精神醫學會推估，每一年在每100位青少年或成人中約有1～2位患者。

蔡尚穎解釋，拔毛症的成因多是源自於外在的情緒困擾，例如升學、求職或與家庭成員相處緊張所產生的壓力等，有些情緒困擾的患者會藉由咬指甲、摳皮膚緩解壓力，拔毛症患者則透過拔毛舒緩情緒，逐漸演變為無法控制地拔毛，多為隨手可及的區域例如眉毛、前額及兩側頭髮。

若拔毛行為已到自我無法控制、影響外觀且出現社會畏縮、煩躁而影響成就表現表現時，就需要專業治療介入。蔡尚穎指出，拔毛症是透過學習機轉而來的行為，因此治療上以「行為治療」為主而非仰賴藥物，由醫師仔細評估拔毛的情境與過程，再逐一修飾行為。

此外，生理原因禿髮患部落髮較平均、光滑，拔毛症患者每次拔除毛髮的位置與數量不同，所以較容易出現頭髮長短不一、落髮區域不規則等現象。若有疑似拔毛症症狀且有動機接受治療者，建議尋求有從事行為治療的專業機構，或醫院精神科拔毛症特約門診等專業資源協助，先透過醫師評估確認是否符合拔毛症，再及早接受治療。

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(中時電子報)