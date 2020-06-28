運動好處說不完，「多運動」幾乎變成現代人追求健康的口頭禪。不過，運動就是要流汗才算真的有運動嗎？運動後生無可戀，感覺自己的元氣都被掏空了，當心！有時候疲勞不僅是在運動中，運動後還會持續很久，這就成了一種折磨。
國健署在保健闢謠專區指出，研究證據顯示，運動後疲勞與能量消耗有重要關聯，運動中需要肌肉收縮帶動身體動作，而肌肉必須得到持續的能量供應，才能運作，在一定強度與時間的運動後，體內血糖（葡萄糖）及身體中提供製造能量的主要原料肝醣（glycogen）會被大量消耗，使得能量供應不暇。
所以，能量的過度消耗是造成運動後疲勞的重要原因。但是，運動強度、方式、運動後代謝產物的累積、運動當下狀態及運動環境的影響等，都可能是產生運動後疲勞之可能原因。
不過，專家則認為，如果每次運動完的疲憊感會一直持續到隔天甚至更久，那便有可能是運動量超過了體力所能負荷，此時就應該適度減少運動量，等到未來體力隨著運動逐漸增加後，再試著循序漸進地增加運動量，並小心不要運動過度，以免造成運動傷害。
若預計運動強度較強或運動時間較久，可考慮於運動前（至少）1 小時進食，以補充適當的能量及水分，避免身體因運動過度消耗能量或是脫水。
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(中時電子報)
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