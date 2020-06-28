前立法院長王金平抵達靈堂致意。（袁庭堯攝）

高雄市議長許崑源昨（27）日舉行公祭，包含國民黨主席江啟臣、前主席吳伯雄、前總統馬英九、前立法院長王金平都到場，前高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬也一同出席告別式。其中，韓國瑜與王金平相鄰而座，似乎已經破冰。

韓國瑜從雲林南下趕到高雄，參加好兄弟許崑源的告別式，妻子李佳芬也陪同出席，但韓國瑜並沒有和李佳芬坐在一起，李佳芬座位在韓國瑜左後方，而王金平則坐在韓國瑜的右手邊。王金平入座後，韓國瑜伸手輕拍他的大腿，過程中兩人也稍有交頭接耳，雖互動不多，但看似已破冰。

韓國瑜細數許崑源生前事蹟。（袁庭堯攝）

韓國瑜上台致詞時，講到許崑源的生平事略，數度哽咽，但仍強忍哀痛。韓國瑜表示，人稱「奧援」的議長，長得一臉娃娃臉、講話害羞，每次說話時還會笑一笑，露出酒窩，一個全台知名、最重義氣的議長，竟然這良善，外型又這麼俊俏，讓他非常驚訝。

韓國瑜也提到，某天晚上兩人吃飯時，長達半個小時之久，卻不見路上有任何一輛車經過，這讓許崑源相當唏噓，直說「我們的高雄怎麼會變成這樣！」顯示出他對高雄的關心，令人感動。

(中時電子報)