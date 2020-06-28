高雄市議會已故第三屆議長許崑源昨舉辦告別式，前高雄市長韓國瑜代表治喪委員會感念許崑源一生貢獻，國民黨團也替許崑源骨灰塔覆上黨旗。但許崑源遺孀林絲娛昨深夜卻發文致歉，表示因參加告別式人非常多，等候時間比較久，及無法親自登門致謝，向大家說抱歉。

前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣、前黨主席吳伯雄及朱立倫、前立法院長王金平、中央民意代表、全國各地議會正副議長及議員們昨均到高雄市立殯儀館景行廳現場致意，高市府代理市長楊明州也率各局處代理首長到場弔唁。

許崑源遺孀透過臉書致歉。（圖/翻攝 許崑源臉書）

但告別式結束後，林絲娛昨深夜卻透過許崑源臉書發文，文中提到，「先夫日前(6/6)結束他燦爛又悲壯的一生，而這天卻也成了家眷最傷心的斷腸日。感謝各界長官、來賓及好友們，撥出寶貴的時間，親自來此捻香與先夫告別，為告別式會場增添無限的哀榮；惟因為參加告別式的各界人士非常眾多，致使等候公祭的時間稍久，絲娛謹代表全體家眷向大家致歉。

治喪期間承蒙各界長官、先進前輩及市民朋友的協助與關懷，絲娛無法一一親自到府上致謝，實感遺憾，尚請原諒」。

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(中時電子報)