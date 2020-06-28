在正常的生理狀況下，通常婦女懷孕都是由1個子宮孕育胎兒；不過在英國一名28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）懷上一對雙胞胎，到醫院進行產檢時，竟發現她有2個子宮，一邊各有一個胎兒，醫師透露要擁有雙子宮且2邊同時懷上寶寶的機率是5000萬分之1，讓她又驚又喜。

據《太陽報》報導，費爾赫斯特目前已有2個女兒，近期懷上第3胎，在懷孕12周時她和34歲男友約書亞邦迪（Joshua Boundy）一起到醫院產檢，沒想到檢查出2個子宮，且一邊各有一個寶寶，醫生告訴她：「這種情況非常罕見，要同有2個子宮且同懷上雙胞胎的機率是5000萬分之1。」費爾赫斯特當下得知消息感到非常驚訝。

費爾赫斯特第一個孩子阿吉尼斯（Agyness）早產8周，另一個孩子瑪格（Margot）早產6周；她透露生第2個孩子時，醫生就告知她可能有雙角子宮，不過當時她的第2個子宮還沒完全成形。醫生擔憂費爾赫斯特肚子裡的雙胞胎會早產，或她可能需要進行2次分娩，目前醫生計畫以剖腹的方式生產。費爾赫斯特補充說道，自己家中確實有雙胞胎，「但從來沒想過我會在2個分開的子宮裡有同卵雙胞胎」。

倫敦聖喬治醫院婦產科專家哈利勒（Asma Khalil）表示，雙子宮是一種先天性異常，子宮有2個獨立的子宮頸，也可能有1個雙陰道。在這世界上有雙子宮的婦女案例非常少，且要同時生出同卵雙胞胎更是極為罕見。

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(中時電子報)