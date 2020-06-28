大聯盟敲定60場例行賽之後，官網也開始期待本季出現另一位「4割男」，事實證明保持場均「5打數2安打」的難度非常高，加上投手愈來愈猛，已經79年來無人挑戰4成打擊率。

太空人「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)被看好是最有希望達成的，他在2017年5月27日至8月8日的60場比賽繳出0.420打擊率！雖然「2017年」有些敏感，那是太空人作弊偷暗號的球季，艾爾圖維更是屢遭外界質疑。然而他早在2014年就拿過美聯打擊王與安打王，並且2016年也有60場之內保持4成打擊率的紀錄。

現役球員僅有艾爾圖維、「生化人」普侯斯(Albert Pujols)、「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)、「上壘王」瓦托(Joey Votto)做到過短期的4割男，但只有艾爾圖維還在巔峰期。

此外有機會達成的球星，包括道奇貝林傑(Cody Bellinger)、洋基勒瑪修(DJ LeMahieu)、天使隊阮棟(Anthony Rendon)、卓奧特(Mike Trout)、釀酒人葉利奇(Christian Yelich)。

(中時電子報)