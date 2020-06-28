新北市60多歲李姓男子，利用同居女友帶著年幼孫女共住機會，被控自幼女國小六年級至國中三年級期間，撫摸她胸部及下體猥褻逾300次，甚至以她偷交男友要告知「阿嬤」為由，脅迫對方為其打手槍，但高院認定李男被控的300多次犯行，僅7次事證明確，依對未滿14歲女子強制猥褻共7罪判刑6年。可上訴。

檢方調查，2011年8月，李男的同居女友帶著9歲孫女，與李男同住，女童平日稱李男為「阿公」。但李男因同居人上班未在家，把女童叫至他房內，不顧對方拒絕，將手伸進衣內，撫摸她胸部及下體猥褻。2016年7月晚間，李知悉被害人在外結交男友，以告訴阿嬤她交男友，脅迫她為其打手槍。

被害人向檢方證稱，她因無法忍耐，2016年7月31日離家躲至朋友家，祖母找到她時，氣得一度想打她，她告訴祖母遭「阿公」猥褻，但祖母不信，還說要向李男拿錢，不然無法過日子，她只好再離家去男友家住。

檢方認定，李男自2011年8月至2015年7月止，以每周1至2次頻率，猥褻被害人，分別涉犯147個對未滿14歲女子猥褻罪嫌、198個對未滿14歲女子強制猥褻罪嫌，依法起訴。

李男坦承有猥褻情事，但次數沒有檢方控稱的300多次，上訴高院。高院認為，李男涉犯3個對未滿14歲女子猥褻罪嫌、4個對未滿14歲女子強制猥褻罪嫌，考量李在一審時已賠償被害人及其父親20萬元，獲得諒恕，判刑6年。

(中時 )