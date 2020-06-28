這下子國王前鋒賈巴利帕克惹上大麻煩了！根據《TMZ》在28日爆料，3天前才確定感染新冠肺炎，且必須居家隔離的帕克，竟然被拍到跟友人出現在芝加哥公園網球場打球，更沒配戴口罩，甚至他還被爆料曾現身芝加哥餐廳內用餐。

賈巴利帕克在25日透過國王官推發表自己確診聲明，「就在幾天前，我的新冠檢測結果呈現陽性，我馬上就在芝加哥自我隔離，我仍然在這裡，我的感覺很好，恢復得很不錯，我期待在NBA復賽的時後，前往奧蘭多跟我的隊友們會合。」

畢竟NBA是從24日開始，針對全聯盟各隊302名球員進行新冠檢測，所以根據當前的健康與安全規定，賈巴利帕克應該至少要居家隔離2周時間，才可出外活動或用餐，看來他根本無視防疫相關規定，自認無病狀就可以到處趴趴走。

目前國王官方發表聲明，「我們已經得知相關報導，現在正在收集相關資訊，此刻不會發表評論。」畢竟自從NBA宣布本季復賽計畫後，相關的防疫規定都在相當嚴格執行當中，如今賈巴利帕克確診後還到處亂跑，看來勢必遭受重罰。

(中時 )