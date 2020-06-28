日前法務部公告民法部分條文修正草案，預計要將成年年齡下修到18歲，同時修正結婚年齡。對此，自由作家洛杉基指出年輕人會支持民進黨的原因，也透露其中恐造成的隱憂，呼籲不要為了選票忘了政府該負的責任。

洛杉基日前在臉書表示，18歲懵懵懂懂的年紀，就能投票，怎麼不把票投給民進黨？他們選議員立委，當然投給「大港你贏」這樣滿嘴性器官、開口閉口都是閩南語粗話的年輕偶像，哪裡還需要什麼政見？

洛杉基指出，情竇初開的高中情侶，無論異性或同性，就能不經過父母同意結婚生子，過幾個月或幾年，兩口子鬧意見了，再離婚再結婚，該有多爽！所以，這些年輕人怎麼會不把票給民進黨？

今（28）日針對此修法，洛杉基再PO文質疑，不知執政黨修法降低結婚年齡與「性自主」年齡之餘，有沒有想好配套措施？未來必然會快速增加的未婚又能性自主的16歲小媽媽們，萬一不小心產子，請問政府能為她們做什麼？

洛杉基認為，這些小生命如果沒有好好保護，只會死在襁褓之中，是多麼可悲的事，如果能好好照顧，對逐年降低的出生率必然有少許的幫助，也能讓未能生育的高齡產婦有收養子女的機會，呼籲政府必須承擔起這個責任，既然敢降低結婚與性自主年齡，就要負責善後，不要只為了爭取年輕選票，而忘了該負起的責任！

(中時電子報)