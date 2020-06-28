端午連假28日國道車潮。（高公局提供）

今天為端午連假第4日，高公局預估今日整天交通量為110百萬車公里。高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12百萬車公里，預判上午壅塞路段將出現在國1北向圓山-大華系統、國5北向宜蘭至坪林等路段，因預期下午將出現北返車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

28日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

回顧昨天交通狀況，高公局表示，27日全日交通量為118.9百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里之1.4倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日2.4百萬車公里之1.3倍。

高公局說，27日西部國道北返車潮，除新竹系統至湖口在21時後紓解，其餘路段大致正常；國5車潮於昨8時後逐漸增加，並穩定維持2000輛次通過雪山隧道，惟上午11-13時因有2起故障車，造成宜蘭至坪林路段壅塞，並導致雪隧通過量降至1800輛次左右，加上同時段於宜蘭至頭城路段發生3起事故，導致頭城（礁溪轉運站）至南港系統旅行時間最長增加約90分鐘，為正常時間之3倍，其餘時段雖有壅塞排隊情形，旅行時間仍可維持在60分鐘左右，惟北返車潮持續湧現，致28日凌晨2時後始紓解。

高公局表示，28日0-5時平均交通量為8.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里之2.3倍；預估28日交通量為110百萬車公里。

(中時 )