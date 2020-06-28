為加強服務端午連假結束北返旅客，台灣高鐵表示，將於今（28）日下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，歡迎購票乘車。

加班車資訊如下：

6／28(日)

北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。

北上8826車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

高鐵特別提醒，28日所有車次仍實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

(中時 )