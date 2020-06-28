高鐵今加開2班車 疏運北返旅客 09:512020/06/28 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵加開班車。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加強服務端午連假結束北返旅客，台灣高鐵表示，將於今（28）日下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，歡迎購票乘車。 加班車資訊如下： 6／28(日) 北上8816車次14：10自左營站發車，16：35抵達南港站。 北上8826車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 高鐵特別提醒，28日所有車次仍實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。 (中時 ) #車次 #左營 #旅客 #高鐵 #發車 也許您會感興趣 生活熱門新聞 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 時事 狂投「62封履歷」都沒回覆 網一看科系：今年超難 - 生活 林佳龍失言高嘉瑜10字緩頰 網笑翻：根本高級酸 - 生活 「買口罩沒領」465萬將入國庫 網戰翻：把人民當盤子？ - 生活 歐日解封名單沒有台灣！網：口罩外交變笑話 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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