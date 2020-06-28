台中市警察局第2分局偵查隊劉姓小隊長丶楊姓偵查佐，28日清晨3點，到彰化縣和美鎮追緝李姓嫌犯，蒐證過程，李嫌兇姓大發，拿出改造手槍1枝拒捕，爆發衝突，在拉扯間，楊員肩部中彈槍擊貫穿、劉小隊長右手肘擦傷，送醫急救沒有生命危險，李嫌趁隙逃逸，上午近9點多在和美嘉興路落網，帶回台中偵辦中。

彰化基督教醫院副院長周志中醫師表示，楊姓偵查佐，左肩部中彈槍擊貫穿，住院治療；劉姓小隊長右手肘擦傷，傷口經消毒包紮後離院。兩人所幸均無生命危險。

解了解，43歲彰化縣李姓男子，不憤前妻和另名男子發生感情糾紛，23日時持槍前往台中市北區，要找該名男子，但沒有找到，卻放話手上有槍，相遇得到，民眾嚇得趕緊向警方通報，台中第二警分局偵查隊介入調查後，欲向檢方聲請搜索票。

警方研判，李嫌應該會利用端午連假回老家，今天凌晨到彰化老家盤查，沒想到發生槍枝走火。

嫌犯開槍打警察，還順利開溜，消息傳出，先起一片震驚，台中警察到和美辦案，並未知會轄區，警察中彈後，台中警方出動警力全力緝凶，27日上午近9時許當嫌犯逮捕，帶回台中偵辦。

(中時 )