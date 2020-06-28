如今成人片圈跟演藝圈分界模糊，女優拍AV衝出知名度後，無論收入或受到粉絲崇拜的程度不見得輸給藝人，然販售慾望幻想的她們，有一個罩門就是現實身分見光死，許多女優都是因為被家人發現職業而引退，「國民媽媽」白石茉莉奈是業界少見的例子，她在專訪中驚吐全家都知道她在拍片，而且最親愛的小弟竟是因打工，而成為第一個知道她祕密的人。

據《ETtoday》報導，AV界人妻代表人物白石茉莉奈接受作家作家寺井廣樹專訪，收錄於新書《AV女優的家族》中，表示從小有星夢，高中時期拍過廣告，然之後沒了下文，她結婚生子，卻因緣巧合以現役人妻身分接觸AV出道，還加入知名成人女子團體，就這樣維持著人妻與AV女優身分，紅遍全亞洲，白石茉莉奈坦言其實AV出道後家人很快就發現了，理由是當時為了幫AV寫真書簽名，將東西藏在娘家床底下，被媽媽發現，立刻被叫回去開家庭會議。

白石茉莉奈表示自己出身殷實之家，爸爸是公務員，媽媽是家庭主婦，家人得知她在拍片相當震驚，狂逼問「以後怎麼辦？」、「老公小孩知道嗎？」，媽媽尤其沒辦法接受，然爸爸深思後表示人生就這麼一次，「既然都下決定了，妳也是成人了，能支持的範圍內就盡量」，但仍擔心地問：「妳應該不會做太久吧？」，結果白石茉莉奈當AV女優至今，已經7年時間。

然最早發現她當AV的，其實不是爸媽，白石茉莉奈在家排行老二，上有哥哥、下有弟弟跟妹妹，都知道她在拍片，而弟弟是第一個發現的人，他當時在AV販售店打工，整理商品時赫見親姊出道作，馬上傳訊息問她：「姊，這是妳吧？」，很是震驚，妹妹則是能理解，雖沒多說什麼，但家人之間基本上還算相互支持。

(中時電子報)