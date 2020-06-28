桃園羅姓男子前年在夾娃娃機店結識9歲女童，利用女童喜愛夾娃娃，年幼可欺，誆稱說要帶她去「夾娃娃」帶到摩鐵性侵，並藉口為女童刮痧，大膽到女童家中性侵得逞。女童母親因發現家裡有陌生來電，才知女兒受害。高院更一審判羅11年徒刑。

判決指出，羅男2018年7月在桃園區某間夾娃娃機店發現女童，上前攀談並取得女童家裡電話號碼，2周後邀約女童，誆稱要帶她去夾娃娃。女童天真赴約，沒想到一上車，羅不顧女童拒絕喊「不要」，仍朝她臉頰狂吻，進而舌吻猥褻。

羅男食髓知味，利用女童年幼可欺，同年8月竟又再度打電話邀約，知悉女童家中沒人，假借為她刮痧，要求女童帶他回家，並在女童房間性侵得逞。

前年9月間，羅男安撫女童，說不會再對她做這種事，再以夾娃娃為由邀約見面，直接將女童帶到摩鐵，羅一進房就脫光光，女童雖嚇到尖叫喊不要，還奮力踢羅說「我會痛你不要再弄我了」仍遭羅性侵得逞。直到女童母親發現家裡有陌生來電，詢問女兒才知她被性侵，憤而報警提告。

女童證稱，她喜歡夾娃娃，沒想到羅是假裝要帶她去夾娃娃，實際上是要欺負她，由於女童指證羅把「雞雞」放進她「鴨鴨」裡，加上指證羅身上有刺青，高院更一審依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交3罪判羅男11年徒刑，可上訴。

(中時 )