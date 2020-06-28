沒想到大陸CBA才復賽8天，馬上有兩名總教練下台一鞠躬了！繼上海隊更換主帥後，復賽後4戰苦吞3敗的遼寧隊，28日隨即宣布總教練郭士強解職，改由去年才退役的老將楊鳴擔任主帥，但因楊鳴並未隨隊，目前兵符暫由助教代理。

遼寧隊在CBA復賽後狀態低迷，儘管第2場就趕緊登錄先前效力過富邦勇士的梅約助陣，卻還是挽回不了頹勢，27日出戰浙江稠銀，眼見打到第3節落後20分以上，郭士強還怒摔戰術板洩恨，沒想到賽後就已傳出郭士強下台的謠言。

郭士強在2006年接掌遼寧隊兵符，當時成為隊史最年輕的總教練，隨後3度解職與續聘，總共擔任遼寧隊主帥12個球季，期間4次殺進CBA總冠軍賽，更在2017-18年球季總冠軍賽淘汰浙江廣廈，拿下遼寧隊史首次CBA總冠軍獎盃。

只是遼寧隊高層也太沒耐心，畢竟就算復賽後4戰3敗，遼寧目前仍以21勝13敗戰績位居第5，闖進季後賽機會相當濃厚，況且遼寧在復賽後，從原本的雙外援變成全本土，然後加入梅約變成單外援，球隊本來就還需時間調整與適應。

(中時 )