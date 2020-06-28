2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議，2018年九合一選舉，柯文哲則以3254票差距驚險連任。有網友問及，柯怎麼看都是要泡沫化的政治人物，卻有許多綠營支持者把柯當成頭號敵人打，「柯文哲在政壇還有多少影響力？」其中有名網友則回應表示「他是純粹引起公憤吧」。

網友obey1110在PTT發文指出，從網路來看，柯文哲的支持者走了一大半，FB讚數、YOUTUBE流量都腰斬，現實社會支持度也不可能好到哪去，民調最後且負面新聞不斷，怎麼看都是要泡沫化的政治人物。他說綠營支持者把柯當成頭號敵人打，「所以柯在政壇的影響力到底還有多少啊？」

對此，網友回應表示「他是純粹引起公憤吧...並不是有人怕他吧！一個已經信用產的騙子」、「2022選完就知道了 反正縣市長一定全滅就看議員有幾席」、「綠的根本只要冷處理柯就自己自爆了」、「由粉變黑大家會打更用力！不少黑當初陪他開票到半夜的吧」、「就是有影響力啊」、「比較像是自己把自己打掛的」。

(中時電子報)