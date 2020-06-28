受到太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局今日中午前後對台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布橙色高溫警報，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣縱谷，新北市，台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等則為黃色燈號，連假最後一天仍然炎熱，民眾應注意防曬與補充水分。

氣象局指出，昨天全台受到太平洋高壓影響，近地面吹著偏南風，各地大多為多雲到晴的天氣，午後在各地山區及雲嘉南平地有熱對流發展造成短暫雷雨；各地悶熱，花蓮縱谷局部地區氣溫達37度，台北也仍然有36.9度高溫。

但今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱；清晨至上午南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

金門則易有局部霧或低雲影響能見度；東北部、東部沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風，明日受西南風影響，中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨發生，其他地區及金門、馬祖則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

中南部地區的局部短暫陣雨或雷雨，將從明日起影響至7月2日。空氣品質方面，今日的環境風場為偏南風，各地高溫炎熱且擴散條件良好；午後北部局部地區需留意臭氧濃度上升，彰化大城及高雄大寮附近因風速較強須留意河川揚塵現象影響空氣品質及能見度，但全台各地的空氣品質均在普通等級以上。

(中時 )