國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁24日補選登記，和民進黨陳其邁、民眾黨吳益政形成「三腳督」。昨(27日)已故高雄議長許崑源公祭告別式，許多黨內大老出席，前總統馬英九被問及會不會幫忙李輔選，馬英九說，「如果有需要，我一定會」。

高雄市前議長許崑源27日上午出殯，政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行。韓國瑜特地上台闡述許崑源一生貢獻及故事，前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、朱立倫及前立法院長王金平等人也到場致意。

由於高雄市長將在8月15日進行補選投票，外界相當關心黨內大老動向，據港媒《中評社》27日報導，馬英九出席許崑源告別式前，被問及助選李眉蓁一事，回應「如果有需要，一定會」。但被問及「九二共識」兩岸相關問題時，馬並沒有回應。

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(中時電子報)