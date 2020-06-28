端午連假大批民眾因為疫情期間憋壞而展開報復性出遊，不僅讓國旅回溫，也讓墾丁大街回到人潮水泄不通的榮景，連原本墾丁飯店的超殺房價優惠也都消失不見，又漲回去過去的高房價。「宅神」朱學恒看了嘆氣，覺得墾丁業者們好了傷疤忘了疼，「以前的問題會再回來的」。

《聯合新聞網》報導，民眾發現墾丁沒多久前的超便宜促銷方案一夕消失，回到過去的高房價，似乎想把疫情間的虧損趁大家不能出國一次撈回。墾丁五星飯店主管表示，墾丁房價漲回來是根據市場自由機制，不是大撈一筆，而且國旅復甦住房率升高，需求增加自然取消優惠。

朱學恒看到消息後在臉書PO出自己的想法，覺得墾丁以前的問題會再回來的，「大家都是好了傷疤忘了疼，而且傷疤根本還沒好啊」。網友們也回應，「很好啊。住房率如果再度衰退，就是市場機制嘛，別再要求政府幫忙」、「等可以出國，墾丁業者就哭哭了」、「生意好，自然就驕傲了，這是我這兩天看到夜市小吃業者的態度」。

(中時電子報)