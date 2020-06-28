為厚植我國資訊國力，教育部「高等教育深耕計畫」以經費挹注各大學開設程式設計相關課程，計畫執行至今已超過兩年，修過程式設計課程學生的比例從推動前的31％，逐年提升至今年已達60％，超過原訂目標。

教育部從2018年委託政大等13所學校成立「推動大學程式設計教學計畫」，協助各大專校院達到50％以上學生修讀過程式設計相關課程的目標。計畫執行至今已超過兩年，預計7月14日在國立政治大學舉辦成果發表會，展現成果。

根據108學年下學期的最新統計資料，在非資訊領域學生當中，有53％修過程式設計相關課程，人數首次突破40萬人，顯示運算思維或程式設計已成為不分文理組、不分領域的共同素養，預期未來我國大學生將普遍具備以運算思維及程式設計能力進行跨領域應用與合作的能力。

計畫主持人政大教授李蔡彥表示，過去兩年可以明顯看到許多學校越來越重視程式設計教育，例如元智大學的「新雙語政策」，將基礎程式設計課程列為大學部必修；東海大學發展PBL議題導向的課程，並開發輔助學習程式設計的流程圖工具；輔仁大學推展程式設計融入現有專業課程中，達到提高動機與跨域學習的目的。

推動計畫辦公室在發展過程中扮演教材開發、資源整合與輔導培力的角色，已有相當豐碩的成果；同時，計畫也為教授非資訊領域程式設計課程的教師成立專業社群，提供教師交流及分享教學經驗的管道，共舉辦超過45場的交流會、工作坊和成果發表會等活動，吸引全國超過90％的大專院校參與。

完整計畫成果將在7月14日於政大舉辦之成果發表會中呈現，有興趣者可報名參加，報名方式及相關疑問請洽詢「推動大學程式設計教學」計畫辦公室張小姐，電話（02）29387671、電子信箱[email protected]。

(中時 )