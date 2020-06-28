印度（India）一名30歲女子和丈夫結婚多年，卻一直無法懷孕，直到近日因腹痛至醫院檢查，才知自己竟是男兒身，且還罹患了睾丸癌。

根據《印度快報》報導，印度一名女子結婚多年，多次和丈夫做人都沒有成功，近日因腹痛至醫院檢查，醫生安排她進行基因檢測，意外發現她體內竟有男性睾丸。臨床腫瘤學家Anupam Dutta和外科腫瘤學家Soumen Das診斷出女子罹患了「雄性激素不敏感症候群」（Androgen Insensitivity Syndrome），該名患者其實是一名男性，但是卻擁有所有的女性特徵。

Anupam Dutta表示，「從她的外表來看，她是一個正常女人。她的聲音、乳房、外生殖器都是典型的女性特徵。但其實自她出生後就沒有子宮和卵巢，她也從未有過月經。」Anupam Dutta另外還補充到，這是一種遺傳性疾病，約2.2萬人中就有1人患病。

不僅如此，這名患者還被檢查出罹患睾丸癌，目前正在接受治療，所幸復原狀況十分良好。目前醫生也正為病患夫妻2人提供後續相關諮詢；醫生表示，由於患者體內的睾丸並未發育成熟，因此沒有分泌男性激素，而患者的女性荷爾蒙也令她外表看起來跟一般女子無異，且由於患者和丈夫已結婚多年，因此建議他們能繼續過原來的生活。

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(中時電子報)