去年一名男子喬堤（Jonty Bravery）在英國倫敦一間美術館，隨手抓起一名6歲男童並將他從6樓拋下，男童最後經急救、手術治療、住院而保住一命，但腦出血、脊柱骨折，這輩子都要承受傷勢帶來的影響。喬堤現年才滿18歲，法官判他入獄15年，還放話可能永遠不會釋放他。

綜合《BBC》、《路透社》報導，喬堤去年在泰特現代美術館（Tate Modern）10樓的觀景台見到一名6歲男童，趁他身邊沒有大人看顧時一把將他抓起往下拋；男童當場跌落在垂直高度約30公尺下的5樓屋頂，過程被監視器全部錄下。

男童被送醫急救後倖存，但檢查官迪安娜（Deanna Heer）痛批喬堤：「被告將他抱起，毫不猶豫地將男童直接帶到欄杆上，將他扔了出去！」並表示男童是頭部最先觸地。法官莫拉（Maura McGowan）則認為男童遭受「永久性改變、生命的傷害」，並在審理時說：「他（男童）經歷過的恐懼和他父母的恐懼，已經超出了我的想像。」男童父母在事件發生後只能放棄工作來照顧他，將來男童必須持續做復健和治療。

喬堤的辯護律師皮帕（Pippa McAtasney QC）表示，喬堤患有自閉症，一是名身心障礙者，不過卻有一份錄音檔曝光，一名認識喬堤的女子麥肯塔斯尼（McAtasney）稱喬堤是個被愛的孩子，他的父母提供給他安全、被管理的生活環境，但他在1年前就已經打算要殺人；事發後他的父母也相當震驚，不願相信自己的兒子做出如此令人髮指的行為。

今年2月男童父母公開譴責喬堤，「言語無法表達我們內心的恐懼。事發到現在已經6個月了，我的孩子想知道為什麼他還一直住在醫院裡。」喬堤目前被關壓在布羅德莫爾精神病院（Broadmoor），法官認為他對社會大眾造成嚴重、直接的威脅，所以判他15年有期徒刑，並對她說：「你可能永遠不會被釋放。」

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(中時電子報)