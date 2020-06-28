大陸鋼琴家郎朗去年6月閃電娶小12歲的美嬌娘、德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），新婚的小倆口不時登上節目放閃光，而兩人在陸綜《青春環遊記》玩戴耳機讀唇語遊戲時，吉娜愛麗絲看不懂郎朗的唇語，又不時對老公怒吼，夫妻互動逗樂眾人。

郎朗與吉娜愛麗絲玩讀唇語遊戲，吉娜不時對老公怒吼，夫妻互動逗樂眾人。（圖／取材自浙江衛視青春環遊記微博）

郎朗與嫩妻吉娜在陸綜《青春環遊記》大玩Cosplay，郎朗扮成《白雪公主》的小矮人，吉娜愛麗絲則扮演王后，小倆口跟著節目玩起戴耳機讀唇語遊戲，吉娜看不懂郎朗的唇語，也看不懂老公手比「魔杖」的暗示，吉娜還忍不住對郎朗怒吼「你又來了」。

郎朗與吉娜玩起遊戲超認真，郎朗用力怒吼給暗示，不過吉娜則卻把猴子讀成Hotel（旅館）、Monkey（猴子）讀成巴黎，郎朗甚至還吼到流口水，夫妻互動逗樂眾人，所幸小倆口默契十足，題目全回答。

吉娜愛麗絲事後也發文直呼：「生氣是假的、蒙圈兒（迷糊、不知所措）是假的，但默契是真的」，不少網友都被郎朗與吉娜玩遊戲的超真實反應逗樂，紛紛留言直呼：「朗嫂好可愛」、「吉娜的東北話也太搞笑了」、「好好笑」。

(中時電子報)