20200528中天新聞 萬華警掃黃破2應召站 14火辣東南亞妹落網

北市萬華區外籍應召站死灰復燃，警方20日凌晨持鐵槌破門，查獲4名泰國籍、1名寮國籍應召女。該應召站以「15分鐘一節，不脫衣直接來」招攬客人，力拚「翻桌率」，其中寮國籍應召女，是皮膚白晰、身材嬌小的「小隻馬」，相聞她技巧高超，沒有男客能撐過3分鐘，而她也靠著獨門功夫賺進百萬匯回寮國老家。

警方上個月就查獲這個藏匿在北市萬華康定路某大樓的外籍兵團應召站，但前業者交接22歲林姓男子、50歲劉姓女子繼續經營，又找來持觀光簽證入境的5名女子下海掏金，每次交易1800元，可分得1000元，最近因邊境管制，導致價格也從1500元漲至1800元，每晚仍是門庭若市。警方依帳單估算，1名應召女在疫情發生後3個月，至少賺進百萬元。

據了解，寮國賣淫女上月被逮後，請朋友將她保出來，並換到另間應召站繼續淘金。三立新聞報導，這名寮國「小隻馬」皮膚白晰、技巧高超，口耳相傳，客人趨之若鶩。應召站主打15分鐘一節，但寮國「小隻馬」能讓客人3分鐘內「繳械」，連老司機都撐不住，所以她每天至少接10名以上客人，3個月不到就賺進超過百萬元。

(中時電子報)