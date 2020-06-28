時下熱門影集《做工的人》，深刻寫實呈現勞工心聲引起共鳴，喚醒各界對勞安的關注！台中市政府勞工局表示，台中市勞動檢查處關懷勞工朋友的權益，提倡工作環境維持安全衛生的重要性，舉辦「109年職業安全衛生攝影徵選比賽」，徵件時間自即日起至9月16日17時止，首獎獎金1萬2000元，歡迎用鏡頭記錄各行業從事勞動工作者的故事！

勞工局長吳威志說，提供優質的工作環境，不但保護勞工安全及權益，也保障工作權，是一個國家發展進步的指標；特規畫以雙主題「謝謝你們，安全防護設施」、「我們與安全防護的距離」，鼓勵參賽者透過不同拍攝角度詮釋勞工者工作環境及安全防護的重要性。

勞工局為宣導勞動者在安全的環境工作及預防災害的概念，這次攝影比賽特別祭出總獎金5萬9000元，希望吸引各界攝影好手來參與！徵件時間即日起至9月16日17時截止，從參賽作品選出前3名、佳作4名、特別主題獎3名，共10位得獎者，每位得獎者都可獲得獎狀，並頒發獎金包括首獎1位1萬2000元，亞軍1位9000元，季軍1位6000 元；佳作4位各2000 元，特別主題獎3位各8000元。

勞工局強調，遴選出10件的優勝作品將刊登在勞工局與勞檢處官網及勞工局官方FB專頁，並在後續的宣導活動中展出，讓優秀作品得以亮相，屆時參與的民眾也能從中感受到勞工者的故事，對職業災害的防治及工作環境有更深一層的認識，有助強化全市在勞動環境安全衛生危害預防的觀念。

(中時 )