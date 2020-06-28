女童傷腳燙傷嚴重。(摘自爆料公社)

台南傳出一名4歲女童雙腳燙傷逾2周，因傷口持續惡化，導致無法走路，親人將女童送醫治療，並在臉書怒PO照指控父母，警方目前已介入調查，社會局初步了解，女童家屬稱女童2周前遭燙傷只去附近診所敷藥，但未去醫院，社會局評估女童父母嚴重疏忽致兒少傷勢嚴重，已緊急安置女童，確保兒少安全，後續將啟動動相關調查，並視調查結果，依法處理。

永康警方指出，女童外婆與女童繼父昨晚為了小孩管教問題引發口角，繼父報案後，警方到場處理，發現女童燙傷，進一步針對繼父訊問，女童舅舅見女童傷勢不捨，質疑繼父未妥善照顧，將她送往奇美醫院接受治療。

警方初步了解，家屬指稱林姓4歲女童是6月中旬在家中浴室玩熱水時燙到，礙於家境問題，所以僅求助住家附近小診所敷藥而已，但傷勢一直無法復原。女童繼父供稱女童玩水受傷，自己並未施暴，但因考量女童雙親疏忽照顧，移送社會局後續調查釐清。

社會局今日凌晨1時接獲通報後，立即派社工前往調查，並瞭解女童目前傷勢及照顧情形，經現場評估，女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，且未有其他家屬可提供照顧協助，遂於同日立即緊急安置。醫療人員則表示，傷勢狀況尚符合家屬所述2周前燙傷。

女童受傷原因仍在詳細調查中，但父母親嚴重疏於照顧且延誤就醫造成傷勢嚴重，社會局已立即依兒童及少年福利與權益保障法第56條進行緊急安置。目前家戶內尚有其他孩童，社會局已另派社工員前往家戶進行安全評估，確保其他孩童安全狀況。

(中時 )