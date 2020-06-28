新冠肺炎疫情肆虐沒球打還不算可憐，28歲的前道奇隊外野手托里斯（Andrew Toles）因無家可歸，擅自闖入佛州一處機場的辦公大樓睡覺被捕，將面臨牢獄之災。他在2016年季後賽兩輪繳出打擊率3成64佳績，一度被看好是明日之星，後來受膝傷拖累，在大聯盟只待了3年，而且斷斷續續。

托里斯是在2013年被光芒隊簽下並放進小聯盟磨鍊，由於本身有焦慮症，2015年被光芒釋出，只好去雜貨店的冷凍食品部門打工。2016年道奇隊重新簽下他並放進高階1A，而他也很賣力，迅速升上大聯盟，成為下半季先發外野手。例行賽打擊率3成14、季後賽表現優異，前景備受看好。

可惜好景不長，托里斯在2017年5月比賽中膝蓋韌帶撕裂，從此無法恢復水準，2018年大都在小聯盟3A渡過，2019年春訓因故未參加，從此便與球隊失去聯絡，因此道奇隊拒絕對此事發表任何評論。

托里斯這次被捕的原因令人訝異！他是因非法侵入佛州基韋斯特（Key West）機場的聯邦快遞大樓，並在裡面睡覺，被發現時還拒絕移動，現場人員只好報警將他以現行犯逮捕。

由於托里斯的罪行並不嚴重，可能會被判500美元罰金，如果繳不出來才會入監。另據當地警方的紀錄，托里斯並未被拘留，而他的案件法院將在下周開庭審理。

(中時 )