北市通化夜市排隊美食「九份芋圓」吳姓攤商，因被附近的大樓管委會指控擅自使用大樓水龍頭的自來水，控告吳偷水涉嫌竊盜罪，一審依竊盜罪判吳拘役20天，吳上訴後，高院認為吳男確實涉犯竊盜罪，考量他犯罪情節及所得輕微，改判免刑確定。

位於臨江街觀光夜市(通化夜市)的「九份芋圓」，以超浮誇的巨大芋圓聞名，是夜市裡的排隊美食之一。

坡心市場商業大樓管委會指控，「九份芋圓」攤位明知該大樓外牆的水龍頭，是大樓公共水管接管，自來水屬大樓全部所有權人共用，2017年農曆春節前管委會主委曾告知吳姓攤商，若不願繳租金，就請勿使用大樓自來水，但吳仍以移動式水槽，私接水龍頭的自來水，提供自己、助手及顧客使用。

管委會指控，吳自2017年1月至5月17日止，共竊取約33.6度的自來水，向北檢提告吳竊盜。台北地院依竊盜罪判處吳拘役20天，可易科罰金2萬元，並沒收33.6度的自來水費。

吳否認偷水，質疑一審估算用水度數，上訴高院。高院認為，吳未經大樓管委會同意，擅自取用大樓公共用水，確實涉犯竊盜罪，但考量他沒有前科，且竊水手段平和，竊水價值甚微，判處免刑、且不必沒收，因案件不得再上訴，全案確定。

(中時 )