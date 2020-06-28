已故高雄市第三屆議長許崑源27日上午出殯，政商群聚為他送行。不過名嘴羅友志參加告別式後，卻有感而發表示，國民黨連這樣場合都有一堆人要缺席，證明這個黨的「團結」，只是空談。

前總統馬英九、前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣、前黨主席吳伯雄及朱立倫、前立法院長王金平、中央民意代表、全國各地議會正副議長及議員們昨均到場致意，高市府代理市長楊明州也率各局處代理首長到場弔唁。

羅友志則在臉書發文指出，許崑源議長告別式，絕對是一場政治喪禮，大家都在看，「國民黨，連這樣場合都有一堆人要缺席，證明這個黨的『團結』，只是空談」。

「對，我說的是立法委員」！羅友志表示，與鄭正鈐、洪孟楷進入會場，原本他以為會看到國民黨僅有的力量—立院黨團跟縣市長。他認為，縣市長要顧地方，行程忙不過來無話可說，可是立法委員，已經休會一個禮拜，又是禮拜六公祭，「你們是在忙什麼？」

羅友志提及，區域立委來五位，不分區如果他看的沒錯，更只有一位吳怡玎！其他的不是派助理，就是說「之前送過花了」、「經過有去捻香了」。羅感嘆表示，沒有要全部到齊，起碼比例也不要那麼難看！「『高雄的事』心態昭然若揭」！

(中時電子報)