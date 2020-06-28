不歸路，魔對魔，誅世之墨一會創世神無，宣告人間生滅，唯有一主！一聲喝，玄筆落，魔筆點墨成真，方圓河山頓似有靈，紛紛襲向神無，只因此間天地，禁絕神之存有！創世神無見狀，魔威猛然極運，浩勁橫掃過處，片土不存！

雲海仙門上，八歧邪神意外壓境，君奉天、神毓逍遙、阿修羅等人凝神以應！只見邪神雙手起掌，竟是雙魂同現，無形劍、歿旋刀雙式並出，瞬催戰入極勢！然而人選缺一，陣式不全，面對融合七魂之力的八歧邪神，逆神七皇幾難招架，冀長鋏更首當其衝，全身骨節盡碎，頹然而倒！

竹林夜，肅殺風，畫疵骨醜、鬼齋狐路途巧遇，初次相會，卻是別有詭譎。骨醜直指鬼齋狐背後之子，或非生人之軀，鬼齋狐冷然一怒，殺機已動！無故尋釁，畫疵骨醜所欲為何？鬼齋狐身上，又藏有何種祕密？請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第11章：神鬼墨策；第12章：絕命茶。

(中時 )