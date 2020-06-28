根據《The Athletic》記者阿米克28日報導，大部分無緣本季復賽的NBA球隊出面呼籲，希望聯盟能在另一封閉環境進行訓練營，甚至舉辦包含電視直播的比賽，其中以老鷹、騎士與活塞3隊動作最為積極，灰狼更提出擔任東道主的訴求。

無緣參加奧蘭多復賽的8隊分別是老鷹、騎士、活塞、尼克、黃蜂、公牛、灰狼與勇士，畢竟假如聯盟不肯替他們舉辦訓練營或對抗賽，這8支球隊將從3月12日無限期停賽開始，一直休兵到預計12月開打的下季，這也休息太久了。

其實聯盟高層一直有在考慮另外找尋封閉環境，讓這8隊進行夏季聯賽或訓練營的可能性，目前最有可能的地點，就是先前也被列在本季復賽地點的拉斯維加斯，以及火箭隊主場所在城市休士頓，不過並非每支無緣復賽球隊都想參加。

像是尼克就表達相當保留的態度，因為他們陣中將有8名球員成為自由球員，為了保持自己身價，這些球員很可能選擇不參加訓練營，甚至NBA球員工會也將採取反對的立場，勸說這8隊球員不要參加訓練營以免受傷，其中變數太多了。

(中時 )