林立書在電影中加入自身經驗，認為男孩瘋狂也是種浪漫。（盧禕祺攝）

林立書（右）表示，楊懿軒是千人海選中脫穎而出的那1位

導演林立書執導中二公路電影《破處》，找來新生代演員楊懿軒飾演一心想「破處」的高中生，27日兩人互訴彼此年少輕狂的搗蛋事蹟，楊懿軒透露自己高中非常愛玩，常騙家人要去圖書館，結果書包丟了就跟同學們飛奔撞球館，他和這群愛玩的同學們甚至組成團體，自封「Insane 10」。

楊懿軒與死黨們雖愛玩但不會做壞事，回憶說高中時大家就想騎機車，有次跟團體裡的幾個成員想盡辦法借來機車，一群男孩便無照駕駛騎去海邊，「其實我們只是去泡泡腳，做些無傷大雅的事，就覺得自己很屌，那種浪漫讓我覺得世界很美好。」

林立書的青春更狂，電影正是取材他的高中經歷，他高中念男生班又集體住宿，一群男生無聊就搞事，「以前一群臭男生住宿，大家比破處、交女友，我們只有六日可以回家，就很嚮往這事，有一堆住校生的性愛都市軼聞。」

當時林立書班上有位同學很有錢，自吹每周都花錢「開查某」，「一開始我們都不信，直到有天衛生組長進教室，叫我們不要跟某某某的內褲一起洗，因為他中標了，結果老師一離開大家就把那位同學當神膜拜。」後來那位同學帶林立書等好友一起到萬華尋芳，結果所有人都退縮，應證了有色無膽這句話。

兩人回想起往事，異口同聲認為胡搞瞎搞是男孩集體的浪漫，是某個時期荷爾蒙的發洩，林立書說：「在我34歲回台灣後，才開始把荷爾蒙花在電影上，再來是有小孩，覺得要花心思在這上面，不然34歲前我的目的、我的荷爾蒙都在追求這事（性）。」電影7月3日上映。

(中時 )