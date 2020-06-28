一天當中，哪個時段用電最花錢？近日網路上瘋傳一則關於電費的訊息，表示洗衣最好在晚上，因為一天當中電價分三時段，下午1點至3點的電費最貴，甚至是晚上的10倍，沒想到經詢問台電後答案驚人。

根據網路傳言指稱，6月1日至9月30日實施夏季電價，一天當中電價分三時段，中午1點至3點最貴是紅燈時段；早上7點至中午1點前，次貴為黄燈時段；中午3點至隔天早上7點最便宜，是綠燈時段，而且紅燈時段電費是黃燈的5倍，更是綠燈時段的10倍之多，因此洗衣服盡量挑晚上的綠燈時段。

由於在下午洗衣服的人不少，網友看到後嚇傻，以為自己長期以來都洗錯時段，不過經「台灣事實查核中心」向台電查證後指出，每年6月到9月為「夏月電價」，是指每度電的單價比較高，夏月或非夏月的電價皆採累進制，但並沒有分時段收費，夏月過後自10月1日起，則恢復較低之非夏月電價計費。

至於網路傳言中的紅、綠、黃三時段電價，台電表示，是2019年與近300名特定客戶合作實驗的「即時電價」方案，但至今從未正式實施，一般用戶的電價，是以總用電量的級距計算費用，並沒有按不同時段計費，因此不論白天洗衣或晚上洗衣，對電費的計算並沒有差。

(中時電子報)