八里區昨晚發生越籍移工被當街殺死命案，三名越籍移工昨晚7時許在水興公園附近發生扭打，混亂中一男子右肩遭刺，倒臥血泊送醫後不治，兩名兇手騎車逃離現場，警方於案發後5個小時後逮捕35歲武男、37歲范男，並起獲犯案用水果刀，訊後依殺人罪嫌偵辦。

據了解，三人日前在喝酒後爆發肢體衝突，武、犯男懷恨在心，昨晚持刀埋伏趁對方獨自行走在八里區水興公園附近，兩人上前三人發生扭打，不久後水果刀刺進對方右肩，現場鮮血噴濺，還波及路邊停放車輛，2嫌隨即帶著兇刀騎車逃離；當時公園內不少親子目擊過程都被嚇壞。

救護人員獲報趕抵，倒臥血泊中的男子因失血過多失去生命跡象，送醫後於晚間8時20分宣告不治；警方隨即展開調查，於案發後5個小時於龍米路二段逮捕2嫌，並起獲1把水果刀，全案依殺人罪移送士林地檢署偵辦。

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(中時 )