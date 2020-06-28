「振興3倍券」即將在周三(7/1)開放超商紙本預購、虛擬券綁定，7月15日上路後也可在郵局花1000元購買3000元的3倍券，虛擬券則是民眾消費滿3000元、政府補助2000元，須在年底使用完畢。要小心的是11項消費不能用3倍券，包括：電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值，民眾最容易弄錯。

《自由時報》報導，金融比較平台Money101經理呂芝穎表示，不能用在買禮券是因為3倍券目的是振興今年經濟，而禮券使用期限會超過年底，變成漏洞也違背3倍券的本意。

為何電商網購也不能用3倍券？Money101表示，疫情期間電商業績逆勢成長，實體通路明顯是疫情影響而虧損，政府考慮到納入電商會振興的意義，所以不能用，但藝文、體育活動，或是訂房網、線上叫車等，政府有開放。

Money101說，3倍券不能繳水電費、信用卡費，保單、國民年金，也不能買菸品、買股票、但民生方面還是可用在加油、保養愛車。

(中時電子報)