娛樂周報》張清芳斷15年婚 蕭淑慎想回14歲 賭王第17子曝光 郭書瑤親回疑走光 10:442020/06/28 中時電子報 周郁蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張清芳與「銀行投資教父」宋學仁的15年婚姻畫下句點；郭書瑤親回走光疑雲。（圖／本報系資料照片、取材自郭書瑤臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 娛樂周報來囉！本周娛樂圈不平靜，《中時電子報》為讀者整理不可不看的重點娛樂新聞！來看看娛樂圈發生什麼震驚外界的娛樂新聞。 628 蕭淑慎入獄到罹癌 人生想回14歲 628 松田聖子風光40年拒絕崩壞 627 賭王第17子何猷邦曝光 四太梁安琪發聲明淚吐藏子主因 627 郭書瑤沒穿內衣疑走光？狂晃巨胸側邊炸出「本人親回應真相」 626 36歲裴琳酒駕吸毒毀事業 前男友邵翔為愛頂罪 626 周星馳財務狀況崩盤抵押豪宅換錢？老搭檔吐實：絕對有可能 625 齊名王祖賢最美女鬼 破尺度拍全裸寫真！鬼后抑鬱險殺富豪夫 625 獨／玉女歌手吳雪芬淚訴：老公住進安寧病房 三個小孩都擺爛 624 通過檢驗才能被臨幸！女星驚爆某富商的後宮佳麗 624 昔嫁嘉義養豬大戶引退 玉女歌手釋懷發福身材重返演藝圈 623 「港版夢露」鍾楚紅60歲神凍齡！甘心守寡13年美人靠把心放開 623 楊冪拍戲片場不雅照瘋傳 忘我狂摳女神秒崩壞 622 秘嫁富商息影26年 神仙姐姐朱寶意近況曝光「女兒太美了」 622 張清芳宣布離婚 15年婚姻畫下句點 (中時電子報) #娛樂周報 #蕭淑慎 #賭王 #郭書瑤 #走光 #周星馳 #豪宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情下美股仍狂飆！專家：散戶有錢有閒 11:342020/06/24 財經 驅趕我漁船日本「巡邏艦」變「娛樂船」？ 海巡新聞稿惹爭議 12:292020/06/24 政治 《明星志願-璀璨星戀》刪檔封測暑假開跑 體驗演藝圈生活 17:382020/06/25 科技 谷歌讓步 向出版商買內容 04:102020/06/26 全球財經 黃鐙輝輸到露兩點 李又汝狂撕衣被虧老司機 14:242020/06/26 娛樂 專訪／蕭淑慎入獄到罹癌 人生想重回14歲 23:542020/06/27 娛樂 獨／蕭淑慎演《孤戀花》困一年 嘆此生難超越 00:012020/06/28 娛樂 蕭淑慎入獄到罹癌 人生想回14歲 04:102020/06/28 娛樂新聞 43歲想當媽無奈暫難圓夢 04:102020/06/28 娛樂新聞 演《孤戀花》困1年嘆此生難超越 04:102020/06/28 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 三級片女星退隱曾當清潔工 近況曝光...送加護病房險死 - 娛樂 憲哥曝辛龍復出原因 遺憾「開不了口」阻劉真動刀 - 娛樂 打掃翻出尪承租「簡體字房租契約」 女星心碎：有女生名字簽章 - 娛樂 《霹靂搶先看》不歸路雙魔爭雄 仙門外烽火再起 - 娛樂 斷開阿翔1年 謝忻重回外景「巨乳走漏」網看傻！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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