前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中，今開心的PO出自己小學8歲作文，題目是「我最喜歡的玩具」，文中國字、注音夾雜，透露當年爸爸陳水扁從美國帶回太空船玩具給他，只要聽到玩具「趴啦趴啦」聲音就很開心。網友則留言稱讚，「哇 從小就有自己的想法」。

陳致中今28日在臉書PO文透露，自己小學就讀台北市民生國小二年一班時，寫的「我最喜歡的玩具」作文，因內文國字注音夾雜，保留中文全文如下：

「我有一架灰白色的太空船。那是上次爸爸到美國給我買回來的，太空船裡面有兩位太空人。還有一臺登月小艇。它的樣子很神氣，雄赳赳，氣昂昂的，真是越看越好看！

太空船的旁邊有兩個大翅膀，翅膀是藍色的，好像天上的雲一樣漂亮，翅膀的上面有二個按鈕，紅色按鈕是要讓登月小艇發出趴啦趴啦的叫聲。綠色的按鈕是要打開艙門的按鈕。太空船的大翅膀比不上別種玩具的顏色鮮豔，但卻有兩個奇異的按鈕，所以使我更加喜歡它。

「太空船」，這個玩具就像天使一樣，當我有不高興的事情時，我就按那紅色的按鈕，只要聽到趴啦趴啦的聲音，我就會快樂起來。所以我很感謝爸爸買這個好玩具跟我做伴，我會好好保護它，珍惜它」。

網友在陳致中臉書留言。(圖/翻攝 陳致中臉書)

網友也紛紛在陳致中臉書留言，「哇！致中從小就有自己的想法，真棒喔」、「有趣的童言童語.珍惜所愛的表現」。

(中時電子報)