發生在昨天深夜自小客車在台東市人工湖旁堤防道路起火燃燒，造成2人死亡，台東分局初步研判肇事路段道路筆直，且有高低落差，因車速過快失控擦撞紐澤西護欄後，再衝撞路樹，而造成的死亡交通事故。死者為2名男性，身分尚在確認中。

現場目擊者表示，該處有台東版「公主道」之稱，經常有不定時會有改裝車的車友相聚尬車飆速，有時也會邀請外地車友來參加比賽，有時也有機車參加，發生事故的自小客來自外縣市。

昨晚23時許，在台東市東45線12公里處靠近中華大橋下方防汛道路，發生一輛由西向東行駛自小客車失控自撞路樹後起火燃燒事故，警消獲報後到場處置，火勢經撲滅後，發現車2名男子已明顯死亡。

經台東分局調查且經檢察官到場勘察，初步研判肇事路段道路筆直，且有高低落差，因車速過快失控擦撞紐澤西護欄後，再衝撞路樹，而造成的死亡交通事故。經檢察官指示死者遺體將於本日下午進行刑事相驗。

該自小客車27日深夜在台東市人工湖旁堤防道路起火燃燒，警消緊急拉水線滅火，赫見兩具 焦屍，肇事原因仍待警方調查釐清。

台東縣消防局27日晚間11點12分獲報，台東市人工湖旁堤防道路往台東大橋方向有轎車起火，立即派遣人車趕往現場，猛烈火勢將整輛車燒得猶如廢鐵，駕駛及另名車上乘客不及逃生，被燒得焦黑，明顯死亡。全案由台東警分局偵辦中。

(中時 )