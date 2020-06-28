高雄市長補選，國民黨推出高雄市議員李眉蓁參選，引發外界議論紛紛。對此，資深媒體人尚毅夫表示，李眉蓁會出線，背後關鍵人物就是國民黨高雄市黨部主委莊啟旺。因為莊啟旺要拉李眉蓁，也跟國民黨秘書長李乾龍談好了。

尚毅夫在政論節目｢鄭知道了」上表示，李眉蓁的出線，為什麼議會黨團會反彈，導致現在無法團結。其實有一個最主要的原因，就是莊啟旺在推李眉蓁。李眉蓁是莊啟旺在拉拔的國民黨高雄市議員6個中生代中的其中一個。

尚毅夫更表示，大家還記得在罷免案前，國民黨高雄市議會黨團開了黨團大會，20幾個議員做了一個決議，不理會高雄市黨部。為什麼會做那個決議？就是因為莊啟旺拉了這6個人跟市政府要資料，單獨變成一隻團隊要為前高雄市長韓國瑜辯護，然後，私底下還約了許多的局處長吃飯，這6個人中就有李眉蓁，市黨部做法引起高市議會大反彈，黨團裡面對莊啟旺是很有意見的。

尚毅夫直言，李眉蓁出線的過程是這樣的，莊啟旺要拉李眉蓁，跟李乾龍談好了。黨內那時就有在談李眉蓁了，不是後面冒出來的。但那時強調不提市議員，所以從國民黨立委吳怡玎到換肝醫生以及林絲娛都有點名過，但最後都沒有辦法選，才又回到市議員身上，定案李眉蓁。李眉蓁是什麼時候知道？22號晚上李眉蓁跟人家吃飯，還說著要去墾丁家庭旅遊，結果隔一天就出現在高雄市黨部，那就是晚飯之後接到通知。會演變這樣的情形，就是找不到人了。

(中時電子報)