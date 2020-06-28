美國企業抵制在臉書投放廣告的行動越演越烈，迫使臉書改變政策，對仇恨言論採取行動，不過它這項舉動仍無法阻止企業參與杯葛。其中可口可樂和聯合利華（Unilever）26日就宣布暫停在臉書打廣告，為最新加入行動的大型企業。

受此影響，股書26日股價重挫8.32％，報216.08美元。

為化解這場抵制風波，臉書宣布將對有新聞價值，但違反公司政策的內容加上標籤，也會對所有與投票相關的貼文和廣告，包括政治人物的貼文，添加官方連結。

臉書證實，在新政策下美國總統川普批評郵寄投票的貼文將會附上投票資訊連結。臉書日前未對川普的煽動言論做出任何行動，引發員工和議員猛烈抨擊。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，政治人物也沒有例外，必須遵守臉書的最新政策。他亦表示，臉書還將禁止聲稱來自特定種族、宗教、性取向或移民的人，對他人構成人身安全或健康的廣告。

美國民權團體發起的杯葛臉書廣告運動－「拒絕以仇恨換取獲利」（#Stop Hate For Profit），欲對臉書施壓，以對錯誤資訊和仇恨言論採取行動，已獲得許多企業力挺。

聯合利華26日宣布至少到2020年底，將會暫停在臉書、Instagram和推特投放廣告。根據行銷分析公司Pathmatics數據，2020年聯合利華在臉書的廣告支出超過118億美元。

可口可樂也表示自7月1日起，將暫停全球所有社交平台的廣告活動，至少30天。Levis與Dockers聲稱將停止在臉書與Instagram廣告，而賀喜（Hersheys）則表示，將把2020年在臉書與Instagram平台的廣告支出削減三分之一。

全球近百家企業加入抵制臉書廣告的行動，包括本田汽車的美國子公司、威瑞森、North Face，和班傑利（Ben ＆ Jerrys）等。

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(中時電子報)